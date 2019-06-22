Newbee и CDEC стали последними участниками WCG 2019 по Dota 2

Команды Newbee и CDEC Gaming стали победителями китайской квалификации на финальный этап World Cyber Games 2019 по Dota 2. В борьбе за региональные квоты они обошли Team Sirius, Team EVER и другие коллективы.

В финальном этапе World Cyber Games 2019 по Dota 2 выступят восемь команд — по два победителя от четырех региональных турниров. Представлять Юго-Восточную Азию будут Cignal Ultra и MSCerberus TH. От Америки выступят Thunder Predator и Black Sheep, от европейского региона сыграют Hippomaniacs и KeinBockOderWas.

Основная стадия World Cyber Games 2019 пройдет с 18 по 21 июля в китайском городе Сиань. Призовой фонд соревнования составит 140 тысяч долларов.