«Mushi» присоединился к Keen Gaming

Keen Gaming объявила, что Чай «Mushi» Е Фун присоединился к составу по Dota 2 в качестве свободного агента. Киберспортсмен будет выступать на позиции саппорта пятой позиции.

Организация не сообщила, покинет ли команду Сун «dark» Жуньси — действующая «пятерка» и капитан ростера. На данный момент в Keen числятся семь игроков.

На прошедшем в Шанхае The International 2019 Keen Gaming заняла 13-16 место, уступив Infamous в первом раунде нижней сетки плей-офф. «Mushi» поучаствовал в чемпионате в качестве тренера Mineski, которая финишировала на 9-12 позиции.