«MISERY» сыграет в квалификации для СНГ на второй мейджор сезона

Бывший игрок Chaos Расмус «MISERY» Филипсен решил собрать микс для участия в открытых отборочных на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major по Dota 2.

Он написал в Twitter, что выступит в квалификации для СНГ. Кто именно сыграет в команде «MISERY» — неизвестно, однако ретвит его сообщения сделал Илья «Lil» Ильюк, добавив фразу Let's do it («Давай сделаем это»).

29 октября «MISERY» покинул состав Chaos и стал свободным агентом. Он выступал за команду с января 2019 года, участвовал в нескольких мейджорах и сыграл на чемпионате мира The International 2019 в Шанхае, где Chaos заняла 17-18 место.