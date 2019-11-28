Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

«MISERY» сыграет в квалификации для СНГ на второй мейджор сезона

28 ноября 2019, 17:20

Бывший игрок Chaos Расмус «MISERY» Филипсен решил собрать микс для участия в открытых отборочных на DreamLeague Season 13: The Leipzig Major по Dota 2.

Он написал в Twitter, что выступит в квалификации для СНГ. Кто именно сыграет в команде «MISERY» — неизвестно, однако ретвит его сообщения сделал Илья «Lil» Ильюк, добавив фразу Let's do it («Давай сделаем это»).

29 октября «MISERY» покинул состав Chaos и стал свободным агентом. Он выступал за команду с января 2019 года, участвовал в нескольких мейджорах и сыграл на чемпионате мира The International 2019 в Шанхае, где Chaos заняла 17-18 место.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/misery-sygraet-v-kvalifikacii-dlya-sng-na-vtoroi-meidzhor-sezona

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир