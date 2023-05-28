Malr1ne заявил, что победа над Virtus.pro позволит Nemiga остаться в высшем дивизионе

Профессиональный игрок состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак прокомментировал итоги матча Nemiga Gaming — Team Spirit, а также поделился мнение о выступлении команды в высшем дивизионе DPC-лиги.

«К встрече с Team Spirit мы готовились по драфтам, смотрели, что команда любит брать, и отталкивались от наших предпочтений. Я думаю, что на второй и третьей карте большую роль сыграли опыт и личный скилл. Team Spirit очень хорошо обыгрывала моменты своей слабости и нападала неожиданно, хотя мы были готовы. По сравнению с зимой набрались опыта, чтобы навязывать борьбу, но все равно недостаточно. Скорее всего, потому что я — мусор. Сейчас, видимо, цели минимальные: остаться в высшем дивизионе, вылететь точно тяжело будет. И к Virtus.pro, и к BetBoom Team будет отдельный подход, но постараемся не отходить от своего стиля. Если брать минимум, то победа над Virtus.pro, скорее всего, даст нам возможность остаться в первом дивизионе, но было бы хорошо обе закрыть в свою пользу», — приводит слова Поторака Cybersport.Metaratings.ru.

Nemiga проиграла третий матч в рамках финального сезона DPC 2023. Кроме того, на счету команды имеется две победы. Следующим противником Nemiga станет VP — встреча состоится 3 июня.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 4 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысяч DPC-очков и три путевки на мейджор, который который состоится на Бали с 29 июня по 9 июля. После этого, в октябре, Valve проведет The International 12 (2023). Чемпионат примет Сиэтл, США.