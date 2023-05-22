Alagon стал тренером состава One Move по Dota 2

Киберспортивная организация One Move намерена начать сотрудничество с новым тренером для состава по Dota 2, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, тренировать команду будет Кирилл Alagon Павлик, который ранее занимал аналогичную должность в Alliance. Ожидается, что официальный анонс о приходе в коллектив латвийского тренера будет сделан в ближайшее время.

One Move располагается на четвертой строчке высшего дивизиона Dota Pro Circuit 2023 для Восточной Европы. Коллектив набрал шесть очков после четырех матчей. В последней встрече One Move уступила 9 Pandas со счетом 0-2.

Первый дивизион DPC 2023: Season 3 для Восточной Европы проходит с 14 мая по 4 июня в онлайн-формате. Восемь команд разыгрывают 205 тысяч долларов призовых, 1,15 тысяч DPC-очков и три путевки на мейджор, который который состоится на Бали с 29 июня по 9 июля.