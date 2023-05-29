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Сегодня, 14:49

Игроки D1 Hustlers будут выступать под новым тегом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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D1 Hustlers нашел организацию для выступления в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2023 для Западной Европы, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, игроки D1 Hustlers в скором времени сменят тег. Коллектив уже нашел себе организацию и продолжит выступать в первом дивизионе DPC 2023 под новым названием. Анонс состоится в ближайшее время.

D1 Hustlers выступает в первом дивизионе Dota Pro Circuit 2023 для Западной Европы. На момент написания новости коллектив занимает шестую строчку дивизиона, имея в своем активе одну победу из четырех матчей.

Первый дивизион DPC 2023:S3 для Западной Европы проходит с 15 мая по 4 июня в онлайн-формате. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 205 тысяч долларов, 1 150 DPC-очков и 4 слота на The Bali Major 2023.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/igroki-d1-hustlers-budut-vystupat-pod-novym-tegom-254768/
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