Malr1ne объяснил вылет Nemiga Gaming из квалификации The International

Лидер состава Nemiga Gaming по Dota 2 Станислав Malr1ne Поторак прокомментировал вылет команды из квалификации The International 12 для Восточной Европы.

«Да тяжело говорить. Просто не нашли своей игры, не смогли как-то решить внутренние проблемы команды, вот и потекли», — цитирует Поторака Meta.Cybersport.ru.

Nemiga Gaming проиграла StoRm в третьем раунде нижней сетки региональной квалификации к чемпионату The International 12 (2023) для Восточной Европы. Матч завершился со счетом 0:2. Nemiga Gaming вылетела из отборочных и лишилась всех шансов попасть на The International в 2023 году.