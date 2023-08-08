Стримеру Папичу донатят каждый стрим по 1 миллиону рублей — все из-за Dota 2

Стример Папич (Виталий Цаль) получил второй донат в миллион рублей, за который он должен сыграть один матч в Dota 2.

Это произошло на его трансляции, на которой стример играл в нашумевшую тактическую RPG Baldur's Gate 3.

Позже Папичу прилетел еще один миллион рублей. За него стример должен был купить бутылку пива.

Первый раз Папич получил от подписчика крупный донат 5 августа — тогда он, вместо одной, сыграл три карты. Во время игры стример постоянно говорил о том, что ему вообще неинтересно играть в Dota 2 и он не собирается в нее возвращаться.

До двух этих случаев стример говорил, что пойдет играть в Dota 2 только если ему заплатят один миллион рублей.