Команда из СНГ попадет в топ-4 на The International впервые с 2013 года

Впервые с 2013 года команда из СНГ попадет в топ-4 по итогам The International.

В четвертом раунде нижней сетки плей-офф турнира встретятся два представителя СНГ-региона, Team Spirit и Virtus Pro. Победитель матча займет как минимум четвертое место на The International 10.

В последний раз команда из СНГ попадала в топ-4 по итогам The International 8 лет назад, тогда Natus Vincere заняла второе место, уступив в финале Alliance со счетом 2:3.

The International 10 проходит в Бухаресте (Румыния) с 7 по 17 октября, общий призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов. Победитель получит 18,2 миллиона долларов, команда, занявшая 4-е место, выиграет 2,4 миллиона долларов.