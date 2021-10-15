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Team Spirit попала в топ-6 команд на The International 10 и заработает как минимум 1,4 миллиона долларов

13:17

Российская команда по Dota 2 Team Spirit пробилась в четвертый раунд нижней сетки турнира The International 10.

Благодаря гарантированному попаданию в топ-6 лучших команд по итогам турнира Team Spirit обеспечила себе заработок в размере 1,4 миллиона долларов.

В третьем раунде Team Spirit победила двукратного чемпиона The International, команду OG. В матче четвертого раунда нижней сетки российский коллектив встретится с другими представителями СНГ-региона, Virtus Pro.

The International 10 проходит в Бухаресте с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов.

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Иван Торопцев все материалы автора
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