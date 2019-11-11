Invictus Gaming победила на майноре DOTA Summit 11

Invictus Gaming обыграла Chaos в гранд-финале майнора DOTA Summit 11 и победила на турнире. Матч завершился со счетом 3:0. Команда Ху «Kaka» Лянчжи заработала слот на MDL Chengdu Major, 72 тысячи долларов и 140 очков DPC.

Chaos завершила чемпионат на второй позиции. Коллектив Авери «SVG» Сильвермана получил 60 тысяч долларов и 120 очков DPC. Команды из СНГ, HellRaisers и jfshfh178, заняли третье и четвертое места соответственно.

DOTA Summit 11 — первый майнор сезона DPC 2019/2020, который проходил с 7 по 11 ноября в Лос-Анджелесе. Коллективы разыграли квоту на MDL Chengdu Major, а также призовой фонд в 300 тысяч долларов и 660 очков DPC.