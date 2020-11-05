HellRaisers и EXTREMUM покинули квалификацию на EPIC League Season 2

HellRaisers уступили TEMPO в групповом этапе закрытых отборочных на EPIC League Season 2 по Dota 2. Матч завершился со счетом 0:2. Команда Александра «Nix» Левина потеряла шансы на участие во втором сезоне турнира.

Ранее в группе А EXTREMUM не справилась с Live to Win и завершила выступление в квалификации. Коллектив Акбара «SoNNeikO» Бутаева продолжит борьбу в групповой стадии отборочных.

Квалификация во второй сезон EPIC League проходит с 3 по 11 ноября в онлайне. Команды разыгрывают два слота в первом дивизионе чемпионата.