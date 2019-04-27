Gambit Esports проиграла EHOME в первом раунде нижней сетки OGA Dota PIT Minor 2019 и покинула турнир. Коллектив Артема "Fng" Баршака занял 7–8 место, заработал 10 тысяч долларов и 20 очков DPC.

В следующем раунде команда из Китая сыграет с Forward Gaming. OGA Dota PIT Minor 2019 проводят с 22 по 28 апреля в Хорватии. На турнире восемь коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов и 500 очков DPC.

Победитель получит 125 тысяч долларов и слот на MDL Disneyland Paris Major, который пройдет 4–12 мая во Франции.