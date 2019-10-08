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Gambit Esports сыграет с Positive Guys за квоту на MDL Chengdu Major

08:30

Gambit Esports обыграла Old But Gold в первом туре плей-офф закрытой региональной квалификации на MDL Chengdu Major по Dota 2. Серия закончилась со счетом 2:0 в пользу коллектива Артема «Fng» Баршака.

В матче за квоту на первый мейджор сезона Gambit Esports встретится с Positive Guys. Серия до двух побед начнется 8 октября. После этой встречи Old But Gold сыграет с HellRaisers в нижней сетке квалификации.

Основной этап MDL Chengdu Major пройдет с 16 по 24 ноября в Китае. Призовой фонд соревнования составит почти миллион долларов и 15 тысяч рейтинговых очков Dota Pro Circuit. От СНГ на турнире выступят две команды.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/gambit-esports-sygraet-s-positive-guys-za-kvotu-na-mdl-chengdu-major

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