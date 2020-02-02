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FlyToMoon представила обновленный состав

08:30

FlyToMoon назвала игроков, которые представят команду по Dota 2 на ближайших турнирах. Помимо Виктора «GeneRaL» Нигрини, к коллективу присоединились Айбек «Naive-» Токаев и «illusion».

Ранее команду покинул Семен «CeMaTheSlayeR» Кривуля, который представлял FlyToMoon с июня 2019 года. Из состава также вышел Дмитрий «UnderShock» Большаков — его заменил GeneRaL. До этого Нигрини выступал с коллективом в качестве стендина.

Последней профессиональной командой «Naive-» была Team Unique. Токаев играл под этим тегом с октября по декабрь 2019 года. Впоследствии организация расформировала состав и подписала обновленный ростер с Александром «nofear» Чурочкиным в качестве капитана.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/flytomoon-predstavila-obnovlennyi-sostav

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