"Faith" стал игроком Mr Game Boy

Цзэн "Faith" Хунда перешел из Newbee в состав Mr Game Boy по Dota 2. Он заменил Тань Protoss Эрцзя. Кто станет новым игроком Newbee – не сообщается.

"Faith" выступал за Newbee c сентября 2016 года. С ним команда выиграла Dota2 Professional League Season 2, Galaxy Battles, The Perfect World Masters, ESL One Genting 2018, а также заняла второе место на The International 2017.

Первой игрой для нового ростера Mr Game Boy станет встреча с Keen Gaming в рамках закрытой квалификации на ESL One Mumbai 2019.