Evil Geniuses покинули MDL Chengdu Major

Evil Geniuses проиграли Invictus Gaming в матче нижней сетки MDL Chengdu Major по Dota 2. Американский коллектив закончил выступление на четвертом месте, заработал 80 тысяч долларов и 1 350 очков DPC.

IG сыграет с TNC Predator в матче за выход в гранд-финал чемпионата. Победитель встретится в решающем противостоянии с Vici Gaming.

MDL Chengdu Major — первый мейджор сезона DPC 2019/2020. Чемпионат проходит с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.