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Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Evil Geniuses покинули MDL Chengdu Major

05:50

Evil Geniuses проиграли Invictus Gaming в матче нижней сетки MDL Chengdu Major по Dota 2. Американский коллектив закончил выступление на четвертом месте, заработал 80 тысяч долларов и 1 350 очков DPC.

IG сыграет с TNC Predator в матче за выход в гранд-финал чемпионата. Победитель встретится в решающем противостоянии с Vici Gaming.

MDL Chengdu Major — первый мейджор сезона DPC 2019/2020. Чемпионат проходит с 16 по 24 ноября в Китае. Коллективы разыгрывают миллион долларов и 15 тысяч очков DPC.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/evil-geniuses-pokinuli-mdl-chengdu-major

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