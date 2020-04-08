Evil Geniuses, Cloud9 и TNC Predator поучаствуют в BTS Pro Series

Студия Beyond the Summit анонсировала турнир BTS Pro Series по Dota 2. Он будет разделен на два дивизиона (Америка и Юго-Восточная Азия), а общий призовой фонд составит 100 тысяч долларов.

В каждый дивизион пригласили по восемь команд. Америку представят Evil Geniuses, Quincy Crew, CR4ZY, Cloud9, business associates, beastcoast, FURIA Esports и Thunder Predator, а ЮВА — Fnatic, TNC Predator, Team Adroit, BOOM Esports, Geek Fam, CR, T1 и Reality Rift.

Групповой этап пройдет по круговой системе с матчами до двух побед. Четыре лучшие команды пройдут в верхнюю сетку, а коллективы, которые остановятся на 5-6 местах, — в нижнюю. Все встречи плей-офф, кроме гранд-финала, пройдут до двух побед. Чемпион турнира определится в серии best-of-5.

Первые матчи BTS Pro Series состоятся 10 апреля.