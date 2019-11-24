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Dread и NS сыграют за КБУ на отборочных к мейджору в Лейпциге

05:01

Сборная команда КБУ сыграет на открытой квалификации на DreamLeague S13: The Leipzig Major по Dota 2.

В анонсе сказано, что в составе КБУ выступят Ярослав «NS» Кузнецов, Андрей «Dread» Голубев, Александр «DkPhobos» Кучеря, Александр «XBOCT» Дашкевич и Дмитрий «Dragneel» Староверов. Все участники команды будут вести стримы отборочных матчей на личных каналах.

КБУ — любительский микс, в котором выступают аналитики, комментаторы и бывшие профессиональные игроки по Dota 2.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/dread-i-ns-sygrayut-za-kbu-na-otborochnykh-k-meidzhoru-v-leipcige

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