Dread и NS сыграют за КБУ на отборочных к мейджору в Лейпциге

Сборная команда КБУ сыграет на открытой квалификации на DreamLeague S13: The Leipzig Major по Dota 2.

В анонсе сказано, что в составе КБУ выступят Ярослав «NS» Кузнецов, Андрей «Dread» Голубев, Александр «DkPhobos» Кучеря, Александр «XBOCT» Дашкевич и Дмитрий «Dragneel» Староверов. Все участники команды будут вести стримы отборочных матчей на личных каналах.

КБУ — любительский микс, в котором выступают аналитики, комментаторы и бывшие профессиональные игроки по Dota 2.