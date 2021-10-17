Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Новости   //    Киберспорт   //    DOTA 2

Team Spirit — PSG.LGD: смотреть трансляцию гранд-финала The International 10

15:00
Team Spirit.
Team Spirit.
Теги:

17 октября в Бухаресте (Румыния) в гранд-финале турнира по Dota 2 The International 10 российская команда Team Spirit сыграет против PSG.LGD из Китая.

Матч Team Spirit - PSG.LGD начнется в 15.00 по московскому времени. Видеотрансляцию игры можно смотреть на YouTube-канале Dota 2.

Ранее, 17 октября, Team Spirit победили в финале нижней сетки The International 10 Team Secret со счетом 2:1.

Призовой фонд турнира составляет 40 миллионов долларов.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Победа в тишине: почему Роднина и Зайцев стали чемпионами под хруст льда вместо музыки
Посол России в Лондоне заявил о готовности СП-2 к запуску
0