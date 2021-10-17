Team Spirit вышли в гранд-финал The International 10

Российская команда по Dota 2 Team Spirit вышла в гранд-финал турнира The International 10.

В финале нижней сетки Team Spirit победили Team Secret со счетом 2:1. Российская команда обеспечила себе попадание в топ-2 по итогам турнира и призовые в размере 5,2 миллиона долларов. Отметим, что команды из СНГ-региона не выходили в гранд-финал на The International с 2013 года, тогда Natus Vincere уступили Alliance со счетом 2:3

В гранд-финале Team Spirit встретится с китайской командой PSG.LGD. Матч состоится сегодня, 17 октября, начало запланировано на 15.00 (мск).

The International 10 проходит в Бухаресте (Румыния) с 7 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составляет более 40 миллионов долларов, победитель получит 18,2 миллиона долларов.