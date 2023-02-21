Cooman заявил, что не верит в перспективы HellRaisers на The Lima Major

Профессиональный игрок в Dota 2 Заур Cooman Шахмурзаев поделился мнением о перспективах команды HellRaisers на турнире The Lima Major.

«Мне не предлагали поехать с HellRaisers в качестве замены, да и я это не рассматривал бы. Если честно, не знаю, как это может повлиять, но на фоне того, что там были проблемы у коллектива с Daxak, возможно, им лучше было бы поехать с любой заменой на турнир. Особо какой-то веры и ощущения, что они что-то сделают, у меня нет, но kiyotaka начал сиять. Может быть, он будет продолжать показывать красивую игру, за счёт которой они будут выигрывать хоть какие-то матчи. С другой стороны, там Yuragi в команде...», — приводит Metaratings слова Шахмурзаева.

The Lima Major пройдет с 22 февраля по 5 марта. В турнире примут участие 18 команд, призовой фонд составит 500 тысяч долларов.