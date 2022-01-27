Киберспорт
DOTA
Новости Статьи CS:GO League of Legends Киберфутбол
Главная
Киберспорт
DOTA 2

Сегодня, 10:32

Chappie уйдет с поста тренера AS Monaco Gambit

Иван Торопцев
Корреспондент

Киберспортивная организация Gambit Esports произведет изменения в составе по Dota 2, сообщает Metaratings.

По информации источника, Владимир Chappie Кузьменко покинет пост тренера команды. В данный момент неизвестно, кто заменит 24-летнего Кузьменко, одним из кандидатов является Тимур Ahilles Кульмухамбетов, который ранее работал с Winstrike.

Кузьменко занял пост тренера AS Monaco Gambit в октябре 2021 года, вместе с ним команда проиграла 6 матчей из 7 в первом DPC-сезоне и вылетела во второй дивизион СНГ.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/chappie-pokinet-post-trenera-as-monaco-gambit-1182274/
0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Team Tickles выбила Nemiga Gaming в нижнюю сетку на Dota 2 Champions League 2021 Season 6
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости