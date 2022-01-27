Chappie уйдет с поста тренера AS Monaco Gambit

Киберспортивная организация Gambit Esports произведет изменения в составе по Dota 2, сообщает Metaratings.

По информации источника, Владимир Chappie Кузьменко покинет пост тренера команды. В данный момент неизвестно, кто заменит 24-летнего Кузьменко, одним из кандидатов является Тимур Ahilles Кульмухамбетов, который ранее работал с Winstrike.

Кузьменко занял пост тренера AS Monaco Gambit в октябре 2021 года, вместе с ним команда проиграла 6 матчей из 7 в первом DPC-сезоне и вылетела во второй дивизион СНГ.