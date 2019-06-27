"ALOHADANCE" и "NS" сыграют в одной команде на отборочных к The International 2019

Илья "ALOHADANCE" Коробкин будет играть и стримить открытые региональные отборочные на The International 2019 по Dota 2.

Его напарниками в квалификации станут аналитики Ярослав "NS" Кузнецов, Александр "DkPhobos" Кучеря и Кирилл "Sunlight" Качинский. Пятым игроком микса выступит бывший саппорт Natus Vincere Евгений "Chuvash" Макаров.

Открытые региональные квалификации на The International 2019 начнутся 3 июля, а закрытые стартуют 8 июля. Групповой этап основного турнира состоится 15–18 августа, а стадия плей-офф — 20–25 августа.

The International 2019 пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае на стадионе Mercedes-Benz Arena. Бороться за чемпионский титул будут 18 команд из шести регионов.