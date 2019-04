Alliance вышла в плей-офф GG.Bet Birmingham Invitational

Alliance победила The Pango со счетом 2:0 и прошла в плей-офф GG.Bet Birmingham Invitational (Dota 2). Ранее шведская команда обыграла Old But Gold.

11 апреля в 18.00 по московскому времени коллектив Семена "CeMaTheSlayeR" Кривули повторно сыграет за слот в финальной стадии. Его противником станет победитель встречи между Natus Vincere и Old But Gold, которая состоится 10 апреля в 18.00 по московскому времени.

GG.Bet Birmingham Invitational проходит с 8 по 13 апреля в онлайне. В турнире участвуют восемь команд из Европы и СНГ. Победитель соревнования получит квоту на ESL One Birmingham 2019, а второй финалист заработает пять тысяч долларов.