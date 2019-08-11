Alliance проведет лигу по Dota 2 с призовым фондом в 100 тысяч долларов

Организация Alliance проведет лигу по Dota 2 при поддержке турнирного оператора Mogul. Соревнование пройдет в Европе и Юго-Восточной Азии. Призовой фонд лиги составит 100 тысяч долларов.

В течении 12 месяцев организаторы проведут квалификации, по итогам которых коллективы пройдут на завершающий турнир лиги — Alliance Major. Лучшая команда в каждом регионе заработает как минимум 25 тысяч долларов. Регистрация в первом сезоне лиги начнется 30 августа: она доступна только тем, кто приобрел членство в Alliance.

Mogul и Alliance объявили о партнерском соглашение в мае 2019 года. Они представили схему платного членства, которое дает возможность потренироваться с игроками Alliance, выиграть призы и встретиться с командой.