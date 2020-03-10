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Aggressive Mode выбила Team Unique из Arena of Blood

08:15

Aggressive Mode победила Team Unique со счетом 2:0 в первом раунде нижней сетки EGB Arena of Blood по Dota 2. Команда Ильи «Lil» Ильюка прошла в следующий раунд, а Unique покинула турнир.

Следующий матч плей-офф состоится между Khan и B8 Esports в полуфинале виннеров. Игра запланирована на 10 марта.

EGB Arena of Blood проходит с 28 февраля по 14 марта. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/dota-2/news/aggressive-mode-vybila-team-unique-iz-arena-of-blood

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