Aggressive Mode выбила Team Unique из Arena of Blood
08:15
Aggressive Mode победила Team Unique со счетом 2:0 в первом раунде нижней сетки EGB Arena of Blood по Dota 2. Команда Ильи «Lil» Ильюка прошла в следующий раунд, а Unique покинула турнир.
Следующий матч плей-офф состоится между Khan и B8 Esports в полуфинале виннеров. Игра запланирована на 10 марта.
EGB Arena of Blood проходит с 28 февраля по 14 марта. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 10 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/dota-2/news/aggressive-mode-vybila-team-unique-iz-arena-of-blood