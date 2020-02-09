Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

Virtus.pro сыграет с Gambit Esports в групповом этапе отборочных на ESL One Los Angeles 2020

08:30

Astralis уступила Natus Vincere со счетом 1:2 и заняла последнее место в группе B на BLAST Premier Spring Series 2020 по CS:GO. Датский коллектив продолжит борьбу за выход в финальную часть соревнования в стыковом турнире Showdown.

В следующем матче Natus Vincere выступят против проигравшего в паре Team Vitality — Complexity Gaming.

BLAST Premier Spring Series 2020 проходит с 31 января по 16 февраля в Лондоне. 12 коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов. и шесть слотов в финальной части соревнования, которая состоится летом в Москве. Команды, которые займут 7-12 места, попадут в стыковой турнир Showdown.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/natus-vincere-vybili-astralis-iz-blast-premier-spring-series-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир