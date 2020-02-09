Virtus.pro сыграет с Gambit Esports в групповом этапе отборочных на ESL One Los Angeles 2020

Astralis уступила Natus Vincere со счетом 1:2 и заняла последнее место в группе B на BLAST Premier Spring Series 2020 по CS:GO. Датский коллектив продолжит борьбу за выход в финальную часть соревнования в стыковом турнире Showdown.

В следующем матче Natus Vincere выступят против проигравшего в паре Team Vitality — Complexity Gaming.

BLAST Premier Spring Series 2020 проходит с 31 января по 16 февраля в Лондоне. 12 коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов. и шесть слотов в финальной части соревнования, которая состоится летом в Москве. Команды, которые займут 7-12 места, попадут в стыковой турнир Showdown.