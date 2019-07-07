Team Liquid вышла в финал ESL One Cologne 2019. NAVI покинули турнир

Natus Vincere проиграли Team Liquid в полуфинале ESL One Cologne 2019 по CS:GO. Противостояние завершилось со счетом 0:2 — 12:16 на Dust 2 и 12:16 на Overpass. Коллектив Данила "Zeus" Тесленко занял 3-4 место и заработал 22 тысяч долларов. Ранее чемпионат покинула Astralis.

Team Liquid вышла в финал турнира. 7 июля в 17.00 по московскому времени команда Ника "nitr0" Каннеллы сразится с Team Vitality в матче до трех побед. За расписанием и результатами соревнования можно следить в нашем репортаже.

ESL One Cologne 2019 проходит с 2 по 7 июля в Кельне, Германия. 16 команд разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов. Чемпионат входит во второй сезон Intel Grand Slam: в случае победы Team Liquid заработает миллион долларов.