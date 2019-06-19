Syman Gaming прокомментировала обвинения в договорном матче

Syman Gaming ответила на обвинения в проведении договорного матча против команды ESPADA (CS:GO).

По словам представителей клуба, поражение было закономерным: два игрока состава перед встречей получили пищевое отравление, а еще один не имел возможности в должной мере подготовиться из-за экзаменов.

В клубе отметили, что уверены в честности игроков. "Мы убеждены, что команда или отдельные игроки не стали бы рисковать карьерой и поездкой на CIS Minor Championship — Berlin 2019 ради нескольких тысяч долларов", — говорится в сообщении

Представители Syman отметили, что готовы предоставить любую информацию для проведения расследования. Если эксперты действительно найдут нарушения, команда накажет виновных.

Букмекеры сочли подозрительным матч Syman против ESPADA и отменили ставки на эту игру. Клуб из Казахстана уступил во встрече со счетом 0:2, хотя ранее победил pro100 и Winstrike Team в борьбе за слот на CIS Minor Championship — Berlin 2019.