OG представила состав по CS:GO

Европейская организация OG укомплектовала ростер по Counter-Strike: Global Offensive.

D ростер вошли Вальдемар «valde» Вангсе, Исса «ISSAA» Мурад, Матеуш «mantuu» Вильчевски, Натан «NBK» Шмитт и Алекси «Aleksib» Виролайнен. По слухам, двое последних набирали участников состава. OG не назвала тренера: будет ли команда его искать — неизвестно.

Ранее европейский клуб также представил новый состав по Dota 2 — OG Seed. Коллектив участвовал в открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major, но в четвертьфинале уступил Nigma.