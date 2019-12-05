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OG представила состав по CS:GO

16:40

Европейская организация OG укомплектовала ростер по Counter-Strike: Global Offensive.

D ростер вошли Вальдемар «valde» Вангсе, Исса «ISSAA» Мурад, Матеуш «mantuu» Вильчевски, Натан «NBK» Шмитт и Алекси «Aleksib» Виролайнен. По слухам, двое последних набирали участников состава. OG не назвала тренера: будет ли команда его искать — неизвестно.

Ранее европейский клуб также представил новый состав по Dota 2 — OG Seed. Коллектив участвовал в открытых отборочных на DreamLeague Leipzig Major, но в четвертьфинале уступил Nigma.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/og-predstavila-sostav-po-cs-go

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