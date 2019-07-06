NRG Esports покинула ESL One Cologne 2019

NRG Esports уступила Team Vitality в четвертьфинале ESL One Cologne 2019 по CS:GO и покинула турнир. Матч закончился со счетом 0:2 — 7:16 на Dust2 и 7:16 на Mirage. Коллектив Тарика "tarik" Целика занял 5-6 место и заработал 11 тысяч долларов.

Team Vitality вышла в полуфинал чемпионата. 6 июля в 16.00 по московскому времени она встретится с Astralis. Проигравший покинет турнир.

ESL One Cologne 2019 проходит с 2 по 7 июля в Кельне, Германия. 16 команд разыгрывают призовой фонд в 300 тысяч долларов. Чемпионат входит во второй сезон Intel Grand Slam: в случае победы Team Liquid заработает миллион долларов.