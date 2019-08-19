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Ninjas in Pyjamas заработали слот в ESL Pro League

08:20

Ninjas in Pyjamas одолели Team Heretics в финале нижней сетки отборочного этапа ESL Pro League по CS:GO и прошли в десятый сезон лиги. Противостояние завершилось со счетом 2:1.

Ninjas in Pyjamas начали выступление с поражения в верхней сетке от Sprout, после чего в нижней сетке выбили Team Spirit. Ранее слот в лиге получили Sprout.

Relegation ESL Pro League проходила с 17 по 18 августа. Четыре команды разыграли два места в десятом сезоне EPL.

ESL Pro League Season 10 для Европы проведут с 8 октября по 18 ноября. В турнире поучаствуют 16 коллективов. Призовой фонд чемпионата составит 60 тысяч долларов.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/ninjas-in-pyjamas-zarabotali-slot-v-esl-pro-league

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