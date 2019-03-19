Немецкий телеканал покажет турниры BLAST Pro Series в 2019 году

Организаторы BLAST Pro Series заключили эксклюзивное соглашение с немецкой сетью ProSieben MAXX.

Телеканал компании 7Sports покажет все турниры серии в 2019 году. Чемпионаты по CS:GO будут транслировать как по телевидению, так и в онлайне.

Кроме трансляций, от канала будут прямые включения с места событий. Первым соревнованием, которое покажут по 7Sports, станет BLAST Pro Series – São Paulo 2019. Чемпионат пройдет с 22 по 23 марта в Бразилии.

https://www.cybersport.ru/news/nemeckii-telekanal-pokazhet-turniry-blast-pro-series-v-2019-godu