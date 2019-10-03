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NAVI и HellRaisers сыграют в одной группе на ESL Pro League Season 10

08:40

Организаторы ESL Pro League Season 10 по CS:GO провели посев команд в европейском дивизионе. Natus Vincere и HellRaisers попали в группу D, где поборются с G2 Esports и Windigo Gaming.

На первом этапе участники Pro League сыграют в квартетах по круговой системе с матчами до двух побед. Лучшие команды получат слоты на LAN-финале соревнования, а худшие — попадут в стыковой чемпионат следующего сезона. Остальные коллективы выступят во второй стадии, где в том же формате разыграют еще четыре слота в основном турнире.

Десятый регулярный сезон ESL One Pro League для Европы пройдет с 8 октября по 18 ноября. Организаторы еще не объявили место проведения матчей. Встреча Natus Vincere и HellRaisers состоится 17 октября.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/navi-i-hellraisers-sygrayut-v-odnoi-gruppe-na-esl-pro-league-season-10

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