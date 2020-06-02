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Морозов рассказал, кто из фигуристов лучше всех играет в Counter-Strike

02:59
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Фигурист Владимир Морозов в интервью «Известиям» рассказал, что Дмитрий Алиев лучше всех среди фигуристов играет в Counter-Strike.

— Вас можно назвать опытным игроком в Counter-Strike?

— В эту версию я начал играть, когда поступило предложение принять участие в турнире. В старой версии — Counter-Strike 1.6 — у меня значительно больше опыта. При этом не могу назвать себя геймером, трачу на игры не так много свободного времени.

— Кто из фигуристов играет лучше всех?

— В нашей команде это однозначно Дима Алиев. Показал невероятную реакцию, стрельбу. Всего у нас было три встречи — одну мы выиграли и две проиграли. Уступили гребцам и баскетболистам — стоит признать, они были на голову выше в плане тактики. В любом случае было интересно сражаться и проверить свои силы.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1018306/timur-ganeev/ta-zhe-izoliatciia-tolko-so-ldom

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