Mbaype из 2DROTS объяснил, почему он зарезал тиммейта на медиалиге BET

Игрок 2DROTS Mbaype объяснил, почему он зарезал тиммейта в матче против CKS на медийной киберспортивной лиге по CS:GO. Для команды это была дебютная встреча.

«Получилось случайно, так как, руки чуть дрожали в начале игры», — приводит слова Mbaype Cybersport.Metaratings.ru.

8 ноября 2DROTS сыграла вничью с CKS. Оба коллектива заработали по одному очку. В следующем матче медиалиги коллектив Mbaype встретится с «ХАЗЯЕВА».

Esports Tournament по CS:GO и Dota 2 проводится с 8 ноября по 23 декабря на LAN. Общий призовой фонд обеих дисциплин составляет 30 миллионов рублей.