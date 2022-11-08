Киберспорт
CS:GO
Главная
Киберспорт
CS:GO

Сегодня, 22:05

Mbaype из 2DROTS объяснил, почему он зарезал тиммейта на медиалиге BET

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Игрок 2DROTS Mbaype объяснил, почему он зарезал тиммейта в матче против CKS на медийной киберспортивной лиге по CS:GO. Для команды это была дебютная встреча.

«Получилось случайно, так как, руки чуть дрожали в начале игры», — приводит слова Mbaype Cybersport.Metaratings.ru.

8 ноября 2DROTS сыграла вничью с CKS. Оба коллектива заработали по одному очку. В следующем матче медиалиги коллектив Mbaype встретится с «ХАЗЯЕВА».

Esports Tournament по CS:GO и Dota 2 проводится с 8 ноября по 23 декабря на LAN. Общий призовой фонд обеих дисциплин составляет 30 миллионов рублей.

0
Читайте также
В клубе КХЛ беда с вратарями. Трое сломались, в ворота пришлось встать тренеру
Какие рекорды побьет Овечкин в этом сезоне. Их может быть сразу пять
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

KENSi был уверен, что Cloud9 пройдет в Legends Stage
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости