KENSi был уверен, что Cloud9 пройдет в Legends Stage

Профессиональный игрок состава forZe по CS:GO Александр KENSI Гуркин прокомментировал выступление СНГ-команд на IEM Rio Major 2022.

«Из-за переезда не за всем следил на мейджоре. Outsiders — молодцы, верил в команду, и она не подвела. Даже после не самого удачного матча против IHC, я все равно знал, что хорошо себя покажет. Cloud9 удивила, то что начала турнир 0:2, но я все равно верил, в то что она может пройти. Я думаю, что в легендах она выступит хорошо», — приводит слова KENSI Cybersport.Metaratings.ru.

IEM Rio Major 2022 проходит с 31 октября по 15 ноября. Сильнейшие команды со всей планеты разыгрывают между собой призовой фонд в размере 1 250 000 долларов.

Ранее Cloud9 обыграла GamerLegion со счетом 2:0 (16:13 на Overpass; 16:13 Mirage). Благодаря этой победе российский коллектив прошел в Legends Stage на IEM Rio Major 2022.