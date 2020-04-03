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MAD Lions прошли в плей?офф FLASHPOINT Season 1

16:05

MAD Lions победили c0ntact Gaming в финале верхней сетки второго группового этапа FLASHPOINT Season 1 по CS:GO.

После этого матча датский коллектив гарантировал себе место в стадии плей-офф первого сезона. За второе место в гранд-финале c0ntact сразится с FunPlus Phoenix — их встреча состоится 5 апреля.

На момент публикации новости четыре команды уже получили места в сетке плей-офф — MIBR, Cloud9, MAD Lions и HAVU Gaming. Еще за четыре слота поспорят Chaos, Orgless, c0ntact, Team Dignitas, Gen.G, Team Envy и FunPlus Phoenix. Коллектив Copenhagen Flames потерял шансы на выход в следующий этап.

FLASHPOINT Season 1 проходит с 13 марта по 19 апреля в онлайне. Призовой фонд лиги составляет миллион долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/mad-lions-proshla-v-plei-off-flashpoint-season-1

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