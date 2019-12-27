INTZ выставила состав по CS:GO на трансфер
08:45
Участникам состава INTZ eSports по CS:GO разрешили вести переговоры о переходе в другую организацию. Об этом капитан ростера Густаво «yeL» Книттел сообщил в Twitter.
По какой причине INTZ решила продать команду и будет ли организация набирать новый состав — неизвестно. Коллектив Книттела занимает 33-е место в рейтинге HLTV.org: ростер прошел на ESL Pro League Season 11, а на LAN-финале ESEA MDL занял 3-4 место, в полуфинале уступив forZe.
На данный момент в составе INTZ числятся пять участников, а также тренер Алессандро «Apoka» Маркуччи и запасной Лукас «destinyy» Булло.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/intz-vystavila-sostav-po-cs-go-na-transfer
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