INTZ выставила состав по CS:GO на трансфер

Участникам состава INTZ eSports по CS:GO разрешили вести переговоры о переходе в другую организацию. Об этом капитан ростера Густаво «yeL» Книттел сообщил в Twitter.

По какой причине INTZ решила продать команду и будет ли организация набирать новый состав — неизвестно. Коллектив Книттела занимает 33-е место в рейтинге HLTV.org: ростер прошел на ESL Pro League Season 11, а на LAN-финале ESEA MDL занял 3-4 место, в полуфинале уступив forZe.

На данный момент в составе INTZ числятся пять участников, а также тренер Алессандро «Apoka» Маркуччи и запасной Лукас «destinyy» Булло.