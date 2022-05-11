Imperial победили IHC на PGL Major Antwerp 2022

В рамках Challengers стадии PGL Major Antwerp 2022 прошел матч на вылет между ветеранами CS:GO из Южной Америки Imperial и молодой монгольской командой IHC. Счет серии 2:1 в пользу Imperial.

Первая карта игры Mirage — выбор IHC — завершилась в пользу монголов ( 16:11). Вторая карта игры Overpass — выбор Imperial — закончилась их победой (16:10). Карта-десайдер Inferno также завершилась победой Imperial (16:12).

Ранее в Legends стадию мейджора вышли россияне из Team Spirit.

Матчи PGL Major Antwerp 2022 проходят с 9 по 22 мая в Бельгии. 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере 1 000 000 долларов США.