Team Spirit прошли на Legends стадию мейджора, одолев Astralis

Сегодня в корзине 2-1 Challengers стадии PGL Major Antwerp 2022 прошел матч между российской командой Team Spirit и датской командой Astralis. Победа в этой встрече досталась россиянам с разгромным счетом 2-0 в серии.

Первая карта Overpass — выбор Team Spirit закончилась со счетом 16-12 в пользу Team Spirit, вторая карта Ancient — выбор Astralis закончилась победой российской команды со счетом 16-6.

Это первый мажор для нового состава Team Spirit, которая является самой молодой командой турнира.

Ранее G2 так же прошли в стадию Легенд PGL Major Antwerp 2022.

Гэсэр Галсанов