«Hobbit» вернулся в Gambit Esports

Gambit Esports объявила о переходе Абая «HObbit» Хасенова в ее состав по CS:GO. Он будет играть за Gambit Youngsters.

Менеджмент отметил, что ростер будет состоять из шести игроков — эта модель будет тестироваться в ближайшие полгода. Руководство также рассказало, что приписка Youngsters будет убрана после того, как коллектив закрепится в топ-30 рейтинга HLTV.org. На текущий момент Gambit Youngsters занимают 28 место.

HObbit представлял Gambit Esports с октября 2016 по ноябрь 2018 года. В составе команды игрок из Казахстана стал чемпионом PGL Major Krakow 2017. После ухода из Gambit Хасенов провел пять месяцев в HellRaisers и девять месяцев в Winstrike Team.