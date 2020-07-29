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«Hobbit» вернулся в Gambit Esports

16:05

Gambit Esports объявила о переходе Абая «HObbit» Хасенова в ее состав по CS:GO. Он будет играть за Gambit Youngsters.

Менеджмент отметил, что ростер будет состоять из шести игроков — эта модель будет тестироваться в ближайшие полгода. Руководство также рассказало, что приписка Youngsters будет убрана после того, как коллектив закрепится в топ-30 рейтинга HLTV.org. На текущий момент Gambit Youngsters занимают 28 место.

HObbit представлял Gambit Esports с октября 2016 по ноябрь 2018 года. В составе команды игрок из Казахстана стал чемпионом PGL Major Krakow 2017. После ухода из Gambit Хасенов провел пять месяцев в HellRaisers и девять месяцев в Winstrike Team.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/hobbit-vernulsya-v-gambit-esports

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