G2 Esports прошла в основной этап BLAST Premier Spring 2020

G2 Esports обыграла OG со счетом 2:0 и прошла в финал группы C на BLAST Premier Spring Series 2020 (CS:GO). Вне зависимости от результата решающей встречи коллектив Кэнни «kennyS» Шраба получит слот в основной части турнира.

OG продолжит борьбу за выход в финал BLAST Premier Spring 2020 в матче против Evil Geniuses. Ранее команда Натана «NBK» Шмитта уже обыгрывала американский коллектив в полуфинале верхней сетки со счетом 2:1.

BLAST Premier Spring Series 2020 проходит с 31 января по 16 февраля в Лондоне. 12 коллективов разыгрывают 300 тысяч долларов и шесть слотов в финальной части соревнования, которая состоится летом в Москве. Команды, которые займут 7-12 места, попадут в стыковой турнир Showdown.