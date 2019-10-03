ForZe вышла в плей-офф WePlay! Forge of Masters
ForZe обыграла pro100 в матче группового этапа WePlay! Forge of Masters Season 2 по CS:GO и вышла в плей-офф чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:1.
ForZe стала первой командой, прошедшей в заключительный этап турнира. Коллектив выиграл два матча и занял первое место в группе А. Ранее ESPADA покинула состязание, заняв последнее место в том же квартете с двумя поражениями. Unique и pro100 поборются за выход в третий этап чемпионата.
Онлайн-стадия WePlay! Forge of Masters Season 2 проходит с 1 октября по 3 ноября. 24 команды разыгрывают восемь слотов на LAN-финале чемпионата, который пройдет в Киеве. Призовой фонд финала составляет 100 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/forze-vyshla-v-plei-off-weplay-forge-of-masters