ForZe вышла в плей-офф WePlay! Forge of Masters

ForZe обыграла pro100 в матче группового этапа WePlay! Forge of Masters Season 2 по CS:GO и вышла в плей-офф чемпионата. Встреча завершилась со счетом 2:1.

ForZe стала первой командой, прошедшей в заключительный этап турнира. Коллектив выиграл два матча и занял первое место в группе А. Ранее ESPADA покинула состязание, заняв последнее место в том же квартете с двумя поражениями. Unique и pro100 поборются за выход в третий этап чемпионата.

Онлайн-стадия WePlay! Forge of Masters Season 2 проходит с 1 октября по 3 ноября. 24 команды разыгрывают восемь слотов на LAN-финале чемпионата, который пройдет в Киеве. Призовой фонд финала составляет 100 тысяч долларов.