ForZe, Gambit Youngsters и Syman Gaming покинули European Champions Cup

На European Champions Cup по CS:GO завершились матчи группы A этапа Last Chance. По их итогам соревнование покинули три коллектива из СНГ — forZe, Gambit Youngsters и Syman Gaming. Борьбу на турнире продолжит Sprout, которая стала лидером квартета.

30-31 октября начнутся поединки в группе B, где выступят Virtus.pro, Team Spirit, Team Heretics и HAVU Gaming. Лучшая из четырех команд пройдет в плей-офф этапа, где поборется с Movistar Riders за выход в решающую стадию чемпионата. В параллельном матче Sprout сыграет с Illuminar.

European Champions Cup проходит с 16 сентября по 23 ноября в онлайне. Участники разыгрывают 60 тысяч долларов и места в следующем этапе турнира, который состоится в декабре.