FaZe Clan возглавила группу С на DreamHack Masters Spring 2020

FaZe Clan победила Team Spirit в групповой стадии DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Матч завершился со счетом 2:1 (7:16 на Train, 19:15 на Dust2, 19:17 на Nuke). Коллектив Николы «NiKo» Ковача поднялся на первую строчку группы С.

Во втором матче игрового дня GODSENT уступила Fnatic. В заключительном раунде группы С команда Кевина «kRYSTAL» Аменда встретится с Spirit, а Fnatic — c FaZe.

DreamHack Masters Spring 2020 для Европы проходит с 19 мая по 14 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 160 тысяч долларов.