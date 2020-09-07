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FaZe Clan покинула рейтинг лучших команд по версии Thorin

7 сентября 2020, 22:47

Аналитик Данкан «Thorin» Шилдс представил личный рейтинг команд по CS:GO за период с 14 мая по 6 сентября. Десятку лучших покинули FaZe Clan и Gen.G, а лидером списка осталась BIG.

Evil Geniuses поднялись на вторую строчку, а FURIA Esports — на четвертую. Французские коллективы Team Vitality и G2 Esports потеряли по одной позиции. Новичками рейтинга стали Heroic и OG, которые расположились на седьмом и десятом местах.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-pokinula-reiting-luchshikh-komand-po-versii-thorin

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