FaZe Clan покинула рейтинг лучших команд по версии Thorin

Аналитик Данкан «Thorin» Шилдс представил личный рейтинг команд по CS:GO за период с 14 мая по 6 сентября. Десятку лучших покинули FaZe Clan и Gen.G, а лидером списка осталась BIG.

Evil Geniuses поднялись на вторую строчку, а FURIA Esports — на четвертую. Французские коллективы Team Vitality и G2 Esports потеряли по одной позиции. Новичками рейтинга стали Heroic и OG, которые расположились на седьмом и десятом местах.