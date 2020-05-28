Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

FaZe Clan обыграла Fnatic и прошла в верхнюю сетку DreamHack Masters Spring 2020

08:15

FaZe Clan победила Fnatic в матче группового этапа на DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Коллектив Марсело «coldzera» Давида завершил встречу со счетом 2:0 и занял первое место в квартете C.

Для Fnatic поражение стало вторым на чемпионате. Ранее команда Йеспера «JW» Векселя уступила Team Spirit со счетом 0:2.

DreamHack Masters Spring 2020 для Европы проходит с 19 мая по 14 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 160 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-obigrala-fnatic-i-proshla-v-verkhnyuyu-setku-dreamhack-masters-spring-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир