FaZe Clan обыграла Fnatic и прошла в верхнюю сетку DreamHack Masters Spring 2020

FaZe Clan победила Fnatic в матче группового этапа на DreamHack Masters Spring 2020 по CS:GO для Европы. Коллектив Марсело «coldzera» Давида завершил встречу со счетом 2:0 и занял первое место в квартете C.

Для Fnatic поражение стало вторым на чемпионате. Ранее команда Йеспера «JW» Векселя уступила Team Spirit со счетом 0:2.

DreamHack Masters Spring 2020 для Европы проходит с 19 мая по 14 июня в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 160 тысяч долларов.