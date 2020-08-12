Киберспорт
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Киберспорт   //    CS:GO

FaZe Clan и Fnatic выступят на IEM New York Online 2020 для Европы

08:40

Организаторы IEM New York Online 2020 по CS:GO назвали первых участников соревнования для Европы. Приглашения на турнир получили шесть коллективов, среди которых FaZe Clan и Fnatic.

Участие в чемпионате также подтвердили Team Vitality, BIG, G2 Esports и Complexity Gaming. Еще два слота в основной стадии турнира достанутся победителям отборочных. Инвайт в закрытую квалификацию пока приняла только OG — вторую приглашенную команду назовут позже.

IEM New York Online 2020 для Европы начнется 6 октября — дата завершения ивента пока неизвестна. Призовой фонд соревнования составит 140 тысяч долларов.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/faze-clan-i-fnatic-vystupyat-na-iem-new-york-online-2020-dlya-evropy

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир