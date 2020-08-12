FaZe Clan и Fnatic выступят на IEM New York Online 2020 для Европы
08:40
Организаторы IEM New York Online 2020 по CS:GO назвали первых участников соревнования для Европы. Приглашения на турнир получили шесть коллективов, среди которых FaZe Clan и Fnatic.
Участие в чемпионате также подтвердили Team Vitality, BIG, G2 Esports и Complexity Gaming. Еще два слота в основной стадии турнира достанутся победителям отборочных. Инвайт в закрытую квалификацию пока приняла только OG — вторую приглашенную команду назовут позже.
IEM New York Online 2020 для Европы начнется 6 октября — дата завершения ивента пока неизвестна. Призовой фонд соревнования составит 140 тысяч долларов.
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