FaZe Clan и Fnatic выступят на IEM New York Online 2020 для Европы

Организаторы IEM New York Online 2020 по CS:GO назвали первых участников соревнования для Европы. Приглашения на турнир получили шесть коллективов, среди которых FaZe Clan и Fnatic.

Участие в чемпионате также подтвердили Team Vitality, BIG, G2 Esports и Complexity Gaming. Еще два слота в основной стадии турнира достанутся победителям отборочных. Инвайт в закрытую квалификацию пока приняла только OG — вторую приглашенную команду назовут позже.

IEM New York Online 2020 для Европы начнется 6 октября — дата завершения ивента пока неизвестна. Призовой фонд соревнования составит 140 тысяч долларов.